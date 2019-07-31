ИА «Ореанда-Новости» Официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк сообщила, что на официальном сайте Госавтоинспекции появился интерактивный раздел, в котором собраны данные о средствах фиксации нарушений на автодорогах.

Пока данный сервис функционирует в тестовом режиме. С его помощью можно обнаружить все места, где установлены работающие в автоматическим режиме камеры фото- и видеофиксации.

Решение о создании данного раздела были принято на июньском заседании Государственного совета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности движения. Тогда же президент России Владимир Путин высказал мнение, что камеры устанавливаются в целях сохранения жизни и здоровья граждан и поэтому скрывать их не следует.