ИА «Ореанда-Новости». Копия автомобиля из фильма «Бэтмен против Супермена» была задержана полицейскими на московских улицах. Машина была остановлена из-за больших габаритов, впоследствии было выявлено отсутствие её регистрации.

22 февраля сотрудники ДПС остановили необычное транспортное средства. З2-летний москвич передвигался по улицам города на копии «бэтмобиля». Это автомобиль знаменитого супергероя Бэтмена из американских комиксов. Позже выяснилось, что машина была собрана самостоятельно в частной мастерской и не поставлена на учёт. Кроме того, на автомобиль не получен сертификат, допускающий транспортное средство к участию в дорожном движении. Как отметили сотрудники ДПС, габариты машины больше допустимых норм.

Владелец супергеройского автомобиля доставлен в отделение ГИБДД, машина отправлена на спецстоянку.

Примерная стоимость такого транспортного средства оценивается в 55 миллионов рублей.