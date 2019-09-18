18.09.2019, 10:48
На Ярославском направлении задерживаются поезда
ИА «Ореанда-Новости» На данный момент движения электропоездов корректируются, возможно изменится время отправления и прибытия пригородных поездов, а также их время их остановок.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Диспетчеры Московской железной дороги принимают все меры, чтобы поезда ветки Монино и Фрязино не задерживались.
Центральная пригородная пассажирская компания просит пассажиров учитывать данные сведения при дальнейшем планировании путешествий.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Источник: «Ореанда-Новости»
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