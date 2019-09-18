ИА «Ореанда-Новости» На данный момент движения электропоездов корректируются, возможно изменится время отправления и прибытия пригородных поездов, а также их время их остановок.

Диспетчеры Московской железной дороги принимают все меры, чтобы поезда ветки Монино и Фрязино не задерживались.

Центральная пригородная пассажирская компания просит пассажиров учитывать данные сведения при дальнейшем планировании путешествий.