ИА «Ореанда-Новости». NASA объявило о желании начать сотрудничество с Роскосмосом. Об этом сообщил директор Джим Брайденстайн.

Также представители NASA подтвердили информацию о готовящейся встрече с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным в октябре текущего года. Несмотря на ограничения, которые ввело правительство Соединенных Штатов Америки в отношении Российской Федерации, Джим Брайденстайн намерен провести переговоры о сотрудничестве в 2018 году.

В связи с тем, что Дмитрию Рогозину был запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов Америки, представители NASA сообщают, что встреча глав компаний пройдет на нейтральной территории. Предположительно, встреча пройдет на космодроме Байконур в Казахстане. Об этом сообщил пресс-секретарь Роскосмоса Владимир Устименко.

Тем не менее, эксперты опасаются за возможность кооперации Роскосмоса с организациями иностранных государств в космической сфере. Данные предположения связаны с тем, что в последнее время российских проектировщиков космических спутников и кораблей преследуют неудачи.

Напомним, что несколько десятков спутников за последнее десятилетие не смогли выйти на орбиту Земли, согласно предварительным планам. Все они были затоплены в водах мирового океана. Несмотря на печальную статистику, в планах Роскосмоса фигурирует множество проектов различной направленности. Среди них планы по освоению окололунного пространства с помощью новых спутников, разных модулей с системами контроля, управления и возможностью анализа окружающей среды. Совсем недавно на пресс-конференции представители Роскосмоса активно обсуждали возможность запуска робототизированных машин на Марс, а также строили планы по освоению красной планеты.

Общественность обеспокоена тем, что на развитие космической сферы тратится огромное количество бюджетных средств Российской Федерации, но положительных результатов в данной области пока слишком мало. Соотношение цена-качество стоит в приоритете для населения страны.

Эксперты говорят о том, что столь грандиозные планы глава компании Роскосмос Дмитрий Рогозин строит лишь по причине поддержания статуса Российской Федерации в качестве космической державы. Страна не может потерять в гонке вооружений своего авторитета, заработанного еще в прошлом веке благодаря действиям СССР. Напомним, что 12 апреля 1961 года был совершен первый полет человека в космос. Его произвел русский летчик Юрий Гагарин. С тех пор СССР, а затем и его преемница Российская Федерация считаются одними из лидеров в списке стран, участвующих в освоении космоса.