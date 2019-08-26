ИА «Ореанда-Новости» Министр иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксон заявила, что в Осло сомневаются в экономической целесообразности Северного морского пути и намерены организовать его проверку на соответствие экологическим стандартам.

По словам политика, на данном участке существуют проблемы, связанные с поисково-спасательными работами и недостаточно развитой инфраструктурой. «Это сильно усложняет задачу сделать этот маршрут выгодным и коммерчески успешным, как многие того хотели бы», – заявила Эриксон.

Министр также отметила, что Норвегия не рассматривает возможность предоставления портов Шпицбергена для Северного морского пути.

В посольстве России в Осло заявили по этому поводу, что Кремль не собирается привлекать Норвегию к освоению Северного морского пути.