ИА "Ореанда-Новости" Информационное табло в столичном аэропорту «Шереметьево» стало выглядеть совершенно иным образом. Российская дизайн-студия Артемия Лебедева, основанная ещё в 1995 году, занялась изменением внешнего вида информационного табло.

Речь в данном случае идёт о щитах, которые информируют авиапассажиров о сервисах самообслуживания. Руководство воздушной гавани столицы обратилось к дизайн-студии Артемия Лебедева с заказом реформировать прежний облик табло. Новые информационные экраны в настоящее время расположены в поездах, которые курсируют между терминалами аэропорта, а также в терминале В. На обновлённых мониторах содержится информация о том, где, к примеру, находятся стойки для регистрации на рейс, или о том, как распечатать посадочный талон, а также о том, каким образом можно самостоятельно сдать багаж. Мониторы информируют и других сервисных функциях.

Кроме русского языка, информационное табло аэропорта Шереметьево содержит сведения на двух других: английском и китайском языках. Навигационные указатели служат пассажирам отличными ориентирами для того, чтобы быстрее пройти в зону досмотра. Информацию о том, как использовать талон на посадку, можно также найти на экранах, расположенных на пропускных турникетах перед зоной. Мониторы позволяют узнать сведения, указывающие на статус трёх ближайших рейсах – эта услуга доступна для пассажиров, которые успели пройти досмотр.

Стоит отметить, что многие авиапассажиры столичного аэропорта Шереметьево уже успели оценить удобство и прозрачность информации, расположенной на обновлённых мониторах.



