ИА «Ореанда-Новости». Обновленная версия Audi Q7 появится на российском рынке автомобилей в первом квартале 2020 года с дизельным двигателем V6 3.0 TDI. Об этом заявил официальный представитель торговой марки в РФ. Новинка будет производиться на конвейере калининградского завода "Автотор".

Дизельный двигатель CVMD, знакомый российским владельцам авто этой марки по дореформенной модели, даёт налогооблагаемую мощность 249 лошадиных сил и обладает трехлитровым объёмом. Европейских странах дизельная модификация обновленного Q7 основана на модернизированном V6 с 48-вольтовой бортовой сетью и стартером-генератором.

Отказ авто с двигателем, работающим на бензине,в Audi объясняется отсутствием спроса. Около 98% от всех покупателей этой модели в России выбирают дизельный тип двигателя. Согласно данным Autoreview, за первый квартал этого года было продано 1205 дизельных автомобилей, 16 кроссоверов с двухлитровым турбо-двигателем и всего 14 экземпляров с двигателем 3.0 TFSI. С одной стороны, «налоговая» адаптация двигателя 2.0 TFSI с уменьшением мощности до 249 сил может решить проблему со спросом, однако этот двигатель, по-видимому, полностью исчезнет из глобальной гаммы модели.