05.01.2020, 01:58
Опрос показал, что большинство жителей РФ недовольны общественным транспортом
ИА «Ореанда-Новости». 62 процента из числа опрошенных россиян заявили о том, что недовольны наземным общественным транспортом. Опрос проводился в различных городах России. Об этом сообщается в материале издания "Известия", которое ссылается на данные аналитического центра НАФИ.
На проблемы в работе трамваев, троллейбусов и автобусов пожаловались 58 опрошенных, живущие в городах с населением более 1 миллиона. Семь процентов отвечавших заявили, что транспорт ходит слишком редко.
Россияне, живущие в больших городах, главными проблемами общественного транспорта считают большое количество пассажиров в трамваях и автобусах в час пик и пробки. Не нравится россиянам также грубость кондукторов и водителей. Жители российской столицы пользуются чаще общественным транспортом. 81 процент из числа опрошенных в Москве заявили, что довольны его работой.
Чаще всего в качестве альтернативы общественному транспорту жители России выбирают личный автомобиль. Ежедневно в больших городах автомобилями пользуются 52 процента из числа отвечавших.
На проблемы в работе трамваев, троллейбусов и автобусов пожаловались 58 опрошенных, живущие в городах с населением более 1 миллиона. Семь процентов отвечавших заявили, что транспорт ходит слишком редко.
Россияне, живущие в больших городах, главными проблемами общественного транспорта считают большое количество пассажиров в трамваях и автобусах в час пик и пробки. Не нравится россиянам также грубость кондукторов и водителей. Жители российской столицы пользуются чаще общественным транспортом. 81 процент из числа опрошенных в Москве заявили, что довольны его работой.
Чаще всего в качестве альтернативы общественному транспорту жители России выбирают личный автомобиль. Ежедневно в больших городах автомобилями пользуются 52 процента из числа отвечавших.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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