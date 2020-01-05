62 процента из числа опрошенных россиян заявили о том, что недовольны наземным общественным транспортом. Опрос проводился в различных городах России. Об этом сообщается в материале издания "Известия", которое ссылается на данные аналитического центра НАФИ.На проблемы в работе трамваев, троллейбусов и автобусов пожаловались 58 опрошенных, живущие в городах с населением более 1 миллиона. Семь процентов отвечавших заявили, что транспорт ходит слишком редко.. Не нравится россиянам также грубость кондукторов и водителей. Жители российской столицы пользуются чаще общественным транспортом. 81 процент из числа опрошенных в Москве заявили, что довольны его работой.Чаще всего в качестве альтернативы общественному транспорту жители России выбирают личный автомобиль. Ежедневно в больших городах автомобилями пользуются 52 процента из числа отвечавших.