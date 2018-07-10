ИА «Ореанда-Новости». В Краснодарском крае на трассе М4 «Дон» произошла авария. В результате столкновения УАЗа и грузовика никто из людей не пострадал. Но на волю были выпущены тысячи пчел, которые мешали своим присутствием работникам ДПС.

Все дело в том, что грузовик, следовавший по трассе в районе населенного пункта Молькино, был битком набит ульями с пчелами. В результате аварии часть из них выпала на проезжую часть. Взбесившиеся пчелы, покинувшие свои дома, огромным роем кружили над выпавшими ульями, препятствуя всем, кто решался приблизиться к месту аварии. Больше часа совместными усилиями сотрудников ДПС, спецслужб, участников и очевидцев аварии велась расчистка места ДТП.

По словам очевидцев, в аварии на федеральном участке трассы М4 «Дон» виноват УАЗ, который врезался в заднюю часть грузовика, следовавшего в одном с ним направлении. В подтверждение данной информации имеются кадры видеосъемки с места столкновения. Только после того, как пчелы улетели с места ДТП, сотрудники ДПС смогли зафиксировать всю информацию о происшествии, а также отбуксировать на обочину машины с повреждениями. Имена участников аварии пока не разглашаются.

Неизвестной остается информация о принадлежности ульев какому-то определенному хозяйству. Но факт того, что пчелы разлетелись по обширной территории прилегающих полей и лесополосам, говорит о том, что пчеловоду придется вылавливать своих насекомых и возвращать их на место еще в течение нескольких дней.

На сегодняшний день пчеловодство в Краснодарском крае переживает не самые лучшие времена. Начиная с 1991 года, количество пчелосемей уменьшилось более чем в 3 раза: с 370 тысяч до 120 тысяч. Все это происходит из-за недостатка квалифицированных кадров в районе, которые по незнанию убивают сотни насекомых, но большая часть приходится на болезни, которым подвержены пчелы в этом крае. Большую опасность представляет заражение от диких пчел и семей с кочевых пасек. Поэтому столь серьезная потеря в результате аварии может негативно сказаться на пчеловодстве всего Краснодарского края.

Помощь в поисках разлетевшихся насекомых будут оказывать две крупные организации: краевое общество пчеловодов и Краснодарский краевой координационный совет.

Пресс-служба ГУ МВД РФ по краснодарскому краю не дала никаких комментариев в отношении поступившей информации о случившееся аварии с участием пчел на трассе М4 «Дон».