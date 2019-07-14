Сервис «Туту.ру» опубликовал рейтинг самых популярных ошибок, допущенных пассажирами при покупке железнодорожных билетов.

На первом месте рейтинга опечатки в личных данных пассажиров. Если в имени или фамилии буква либо отсутствует, либо написана лишняя – на поезд не пустят.

То же самое произойдет в случае если пропущенная буква вставлена на неправильной раскладке клавиатуры.

Большинство перевозчиков разрешают сделать не более одной ошибки в ФИО и одного неверного знака в номере документа. Однако если пассажир перепутал две буквы местами - это уже считается двумя ошибками.

Билет, в котором неверно указана дата рождения признают недействительным в том случае, если ошибка повлияла на тариф. В частности, если взрослому человеку из-за неправильных данных предоставили скидку как для ребёнка.