ИА «Ореанда-Новости». КамАЗ станет первым производителем, установившим программное обеспечение от Mail.ru, которое адаптирует свои продукты для мультимедийных систем на российских автомобилях.

Как пояснили в автомобильной компании, почтовый сервис от Mail.ru станет частью бортовой информационной системы КамАЗ. В будущем Mail.ru планирует адаптировать другие свои сервисы для авторынка.

Интерфейс интегрированного сервиса Mail.ru Group будет очень похож на интерфейс, используемый в почтовом клиенте на мобильном устройстве. Кроме того, в драйвере будут доступны варианты использования нескольких учетных записей.

Расширенная функциональность, которая дополнит бортовые компьютеры нового КамАЗа, позволит водителям грузовиков оплачивать штрафы, коммунальные услуги и покупки, а также совершать денежные переводы, не выходя из кабины транспортного средства.