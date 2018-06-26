ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Пензенской области (Мокшанский район) случилось массовое дорожно-транспортное происшествие, где участвовало сразу семь автомобилей. В аварии погибли четверо людей, ещё пятерых госпитализировали в больницу. Об этом сообщают местные экстренные службы.

Случилось это 26 июня на автодороге «Урал». На 565-м километре трассы столкнулись два грузовика и пять легковушек. После аварии участок трассы перекрыли для движения, объезд был организован через город Каменка.

Известно, что пострадавших госпитализировали в городскую больницу, их состояние медики прокомментировали, как средней степени тяжести. При этом детей среди них не было, сообщили в региональном управлении Министерства здравоохранения.

В администрации области рассказали, что среди погибших были чиновники – сотрудники администрации одного из регионов Пензенской области (трое погибших) и главный библиотекарь (четвёртый). Семьям погибших выразили соболезнования, в администрации обещали оказать помощь, в том числе и материальную.

Об этом губернатор Иван Белозёрцев написал в своём твиттере.





В крупном ДТП в Мокшанском районе сегодня погибли 3 сотрудников администрации и гл.библиотекарь Земетчинского района.Это страшная беда,огромная потеря.Мои глубочайшие соболезнования родным и близким. — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 26 июня 2018 г.

На данный момент причины и обстоятельства устанавливают правоохранительные органы. Пока предварительных данных, кто мог быть виновником случившегося, не озвучивали. В соцсетях появились фото с места аварии.

По неподтверждённой информации, ДТП спровоцировала грузовая машина (фура). После столкновения с ней два легковых автомобиля сложились «в гармошку». Четверо людей погибли сразу же. Одному мужчине чудесным образом удалось выжить. Погибло трое мужчин и одна женщина. Со слов очевидцев, легковушки буквально «размазало об отбойник».



