ИА «Ореанда-Новости» Посол США в Греции Джеффри Пайетт заявил, что Вашингтон намерен приватизировать расположенный на севере Греции порт Александруполис, который считается стратегически важным объектом энергетической безопасности. Дипломат сообщил об этом в ходе мероприятий по случаю подъёма земснаряда «Ольга», который затонул в Александруполисе в 2010 году и впоследствии не позволял полноценно использовать порт.

Пайетт отметил, что Александруполис является ключевым звеном европейской энергетической безопасности, региональной стабильности и экономического роста. По его словам, инвестиции американцев в размере 2,3 миллиона долларов дадут возможность расширить возможности порта и увеличить его коммерческую ценность. «Мы ожидаем предстоящей приватизации этого объекта и очень надеемся, что будут условия для участия американских инвесторов», – сказал посол.