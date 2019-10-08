08.10.2019, 22:51
Правительство перенесло запуск грузовых поездов по Крымскому мосту
ИА «Ореанда-Новости». Запуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту был перенесён до лета 2020 года.
Сотрудники Минтранстра РФ сообщили, что в ходе подготовки строительства моста на территории города Керчь, была обнаружена античная усадьба, которая представляет собой археологическую ценность. В связи с этим пришлось оборудовать другую местность для прокладывании рельс. Запуск железной дороги для грузовых поездов состоится в июне следующего года.
По данным археологов, усадьба была построена в конце 4 века до нашей эры. На территории археологического памятника обнаружено около 50 помещений, включая дворцы.
Сотрудники Минтранстра РФ сообщили, что в ходе подготовки строительства моста на территории города Керчь, была обнаружена античная усадьба, которая представляет собой археологическую ценность. В связи с этим пришлось оборудовать другую местность для прокладывании рельс. Запуск железной дороги для грузовых поездов состоится в июне следующего года.
По данным археологов, усадьба была построена в конце 4 века до нашей эры. На территории археологического памятника обнаружено около 50 помещений, включая дворцы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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