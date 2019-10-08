Сотрудники Минтранстра РФ сообщили, что в ходе подготовки строительства моста на территории города Керчь,. В связи с этим пришлось оборудовать другую местность для прокладывании рельс.По данным археологов,. На территории археологического памятника обнаружено около 50 помещений, включая дворцы.