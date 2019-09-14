ИА «Ореанда-Новости» Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве, что правительство собирается реализовать ряд крупных инфраструктурных проектов, в том числе соединить водным маршрутом Чёрное и Балтийское моря.

Политик отметил, что такое начинание является «абсолютно реальным».Глава правительства заявил, что для этого с ними следует выстраивать конструктивные отношения. «Мы уже начали это делать», – заключил Гончарук.