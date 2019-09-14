14.09.2019, 11:31
Премьер-министр Украины заявил о планах соединения Чёрного и Балтийского морей водным маршрутом
ИА «Ореанда-Новости» Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве, что правительство собирается реализовать ряд крупных инфраструктурных проектов, в том числе соединить водным маршрутом Чёрное и Балтийское моря.Политик отметил, что такое начинание является «абсолютно реальным». По его словам, наличествуют 40 участков водных путей, в отношении которых необходимо достичь договорённости с властями Польши и Белоруссии. Глава правительства заявил, что для этого с ними следует выстраивать конструктивные отношения. «Мы уже начали это делать», – заключил Гончарук.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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