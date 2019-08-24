ИА «Ореанда-Новости». Продажи новых автомобилей Bentley в России в текущем году выросли на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За семь месяцев этого года было продано 204 новых автомобиля этой марки.

Самым популярным в этом году в России стало 4-местное купе Bentley Continental GT. Он появился на российском рынке в 2018 году. В этом году было зарегистрировано 109 единиц за первые 7 месяцев. За аналогичный период 2018 года автомобили этой модели были проданы в 9 раз меньше.

Вторым по популярности внедорожником является Bentayga, продажи которого упали на 28% до 87 автомобилей. Continental Flying Spur и Mulsanne также продали по 4 машины каждый.

Более 60% автомобилей было куплено жителями Москвы и Московской области - 124 автомобиля.