01.11.2018, 08:36
Проверку наличия полисов ОСАГО видеокамерами в очередной раз отложили
ИА «Ореанда-Новости». Реализация пилотного проекта, по сообщениям СМИ, должна была начаться сегодня, 1 ноября, однако уже накануне стало известно, что в ближайшем будущем российским автомобилистам это нововведение не грозит.
31 октября на официальном сайте УМВД России было опубликовано сообщение, рассказывающее о сроках появления в России новой системы проверки наличия у автомобилистов действующих полисов ОСАГО. В ведомстве предупредили, что появляющаяся в последние дни информация о введении проверки ОСАГО с помощью камер с 1 ноября 2018 года неверна. Конкретных дат правоохранители не называют, уточняя, что на сегодняшний день Госавтоинспекция и Российский союз автостраховщиков продолжают решать технические вопросы. Чтобы система заработала, необходимо создать единую базу автомобилистов. Этой работой сейчас и занимаются специалисты.
Нашумевший проект по проверке действующих полисов «автогражданки» с помощью камер фото- и видеофиксации обсуждают уже не первый год. Изначально планировалось, что нововведение вступит в силу в 2016-ом году. Когда этого не произошло, была озвучена новая дата предполагаемого старта - январь 2017-го. Этим летом в СМИ прошла информация о том, что пилотный запуск проекта произойдёт 1 сентября в двух регионах РФ – Москве и Татарстане.
Специалисты объясняют регулярный перенос сроков запуска проекта двумя главными причинами, первая из которых заключается в сложном технологическом процессе. Оказалось, что специалистам не хватает идентификаторов. Например, сегодня в ОСАГО не обязательно прописывать госномер авто, а вот дорожные камеры ГИБДД работают именно с госномерами. Авторы проекта столкнулись и с юридическими сложностями. Планировалось, что нарушителям вместо положенного штрафа в 800 рублей будут приходить предупреждения. Такой алгоритм противоречит существующему законодательству: нарушитель должен быть привлечен к административной ответственности.
Как только все существующие проблемы будут решены, проект по отслеживанию наличия «автогражданки» с камер наконец-то будет запущен.
31 октября на официальном сайте УМВД России было опубликовано сообщение, рассказывающее о сроках появления в России новой системы проверки наличия у автомобилистов действующих полисов ОСАГО. В ведомстве предупредили, что появляющаяся в последние дни информация о введении проверки ОСАГО с помощью камер с 1 ноября 2018 года неверна. Конкретных дат правоохранители не называют, уточняя, что на сегодняшний день Госавтоинспекция и Российский союз автостраховщиков продолжают решать технические вопросы. Чтобы система заработала, необходимо создать единую базу автомобилистов. Этой работой сейчас и занимаются специалисты.
Нашумевший проект по проверке действующих полисов «автогражданки» с помощью камер фото- и видеофиксации обсуждают уже не первый год. Изначально планировалось, что нововведение вступит в силу в 2016-ом году. Когда этого не произошло, была озвучена новая дата предполагаемого старта - январь 2017-го. Этим летом в СМИ прошла информация о том, что пилотный запуск проекта произойдёт 1 сентября в двух регионах РФ – Москве и Татарстане.
Специалисты объясняют регулярный перенос сроков запуска проекта двумя главными причинами, первая из которых заключается в сложном технологическом процессе. Оказалось, что специалистам не хватает идентификаторов. Например, сегодня в ОСАГО не обязательно прописывать госномер авто, а вот дорожные камеры ГИБДД работают именно с госномерами. Авторы проекта столкнулись и с юридическими сложностями. Планировалось, что нарушителям вместо положенного штрафа в 800 рублей будут приходить предупреждения. Такой алгоритм противоречит существующему законодательству: нарушитель должен быть привлечен к административной ответственности.
Как только все существующие проблемы будут решены, проект по отслеживанию наличия «автогражданки» с камер наконец-то будет запущен.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии