31 октября на официальном сайте УМВД России было опубликовано сообщение, рассказывающее о сроках появления в России новой системы проверки наличия у автомобилистов действующих полисов ОСАГО. В ведомстве предупредили, что появляющаяся в последние дни информация о введении проверки ОСАГО с помощью камер с 1 ноября 2018 года неверна. Конкретных дат правоохранители не называют, уточняя, что на сегодняшний день Госавтоинспекция и Российский союз автостраховщиков продолжают решать технические вопросы. Чтобы система заработала, необходимо создать единую базу автомобилистов. Этой работой сейчас и занимаются специалисты.Специалисты объясняют регулярный перенос сроков запуска проекта двумя главными причинами, первая из которых заключается в сложном технологическом процессе. Оказалось, что специалистам не хватает идентификаторов. Например, сегодня в ОСАГО не обязательно прописывать госномер авто, а вот дорожные камеры ГИБДД работают именно с госномерами. Авторы проекта столкнулись и с юридическими сложностями. Планировалось, что нарушителям вместо положенного штрафа в 800 рублей будут приходить предупреждения. Такой алгоритм противоречит существующему законодательству: нарушитель должен быть привлечен к административной ответственности.