ИА «Ореанда-Новости». С августа начались еженедельные перевозки на "подводных крыльях" Valdai 45R из Нижнего Новгорода в Городец и Макарий. Первый пассажирский рейс в Городец состоялся 6 августа 2019 года, а первыми пассажирами стали ученики Нижегородского детского речного пароходства и школьники, которые занимаются кружками технического творчества.

Губернатор Нижегородской области открыл навигацию судов на подводных крыльях "Валдай-45Р".

Судно на подводных крыльях будет работать по субботам в Городце и по воскресеньям в Макарии. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Речное судно, рассчитанное на 44 пассажира и трёх членов экипажа, отправится с пирса № 5 к Речному вокзалу. Желающие могут приобрести билеты непосредственно до посадки, а 7 августа можно будет забронировать их по телефону.