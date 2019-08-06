ИА «Ореанда-Новости». Популярный компактный кроссовер Renault Duster получил новую специальную модель под названием «GoPro». Его главной особенностью станет одноименная экшн-камера.

Камера GoPro Hero 7 расположенная на внутренней стороне лобового стекла является водонепроницаемой. Кроме того, гаджет работает по Bluetooth, способен принимать голосовые команды, поддерживает интервальную съемку и разрешение 4k.

Опциональный пакет, входящий в комплект GoPro Duster, внедорожнику дал другой бампер в головную часть, в которую вмонтированы фары. Внутри находится информационно-развлекательная система с семидюймовым сенсорным дисплеем и камерой заднего вида.

Передний привод Renault Duster GoPro предлагается на бразильском рынке с 1,6-литровым 118-сильным двигателем и вариатором и полноприводным 2,0-литровым агрегатом мощностью 143 л.с.



