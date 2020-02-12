ИА «Ореанда-Новости».В Минтрансе предложили утвердить разрешение сотрудникам ГИБДД аннулировать карту техосмотра автомобиля, в случае если диагностика была пройдена с нарушениями. Проект поправок в закон о прохождении техосмотра размещен на федеральном сайте в разделе проектов нормативных и правовых актов. Документ вступит в законную силу 8 июня 2020. Кроме того, в июне этого года автомобилистов ожидает и новый закон о техосмотре.

Как утверждают чиновники, такие меры позволят свести к минимуму возможность покупки карты диагностики автомобиля. В соответствии с новыми правилами, процесс проверки состояния машины будут зафиксирован на фото и помещены для хранения в базу МВД. Информация об аннулировании документов будет передаваться в страховое агентство. Сотрудники ГИБДД также смогут привлечь к ответственности организацию, выполнившую диагностику и выдавшую карту.



Нарушения буду фиксировать с помощью камер, штраф за вождения без карты результатов техосмотра составит две тысячи рублей.