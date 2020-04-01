ИА «Ореанда-Новости» . РЖД временно отменили сбор за возврат билета на поезда отправлением с 1 апреля до 1 июня. Об этом сообщают официальные представителя компании.

В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране холдингом «РЖД» принято решение временно не взимать сбор за возврат неиспользованных проездных документов.