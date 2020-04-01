01.04.2020, 18:57
РЖД отменили сбор за возврат билетов для поездов с отправлением до июня
ИА «Ореанда-Новости». РЖД временно отменили сбор за возврат билета на поезда отправлением с 1 апреля до 1 июня. Об этом сообщают официальные представителя компании.
В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране холдингом «РЖД» принято решение временно не взимать сбор за возврат неиспользованных проездных документов.Ранее сбор составлял 210 рублей 60 копеек. Его отменили только на поезда отправлением с 1 апреля по 1 июня 2020 года включительно. Это касается как индивидуальных, так и групповых поездок.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии