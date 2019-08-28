ИА «Ореанда-Новости»Беспилотный поезд впервые показали общественности на экспериментальном кольце ВНИИЖТ в Щербинке.

По словам генерального директора РЖД Олега Белозерова, в мире существует четыре уровня работы беспилотных поездов. На данный момент в России был протестирован уже третий уровень.

В доказательство этих слов было продемонстрировано, как «Ласточка» остановилась без посторонней помощи, когда у неё на пути положили человеческий манекен. Таким образом, беспилотный поезд дал понять, как будет вести себя в нештатных ситуациях.

Олег Белозеров отметил, что с сегодняшнего дня будет осуществляться переход на новые беспилотные технологии.