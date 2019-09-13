13.09.2019, 20:03
Робот Фёдор больше не полетит в космос
ИА «Ореанда-Новости». Как сообщают создатели антропоморфного робота Фёдора, который на прошлой неделе вернулся с Международной Космической Станции (МКС), его больше в космос не отправят.
Исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров сообщил, что на смену Фёдору придёт другой робот, проектирование которого уже началось. По словам Дудорова, робот Фёдор "уже свою миссию выполнил, ему там больше делать нечего".
Создатели отмечают, что Фёдор стал непригоден для запуска в космос, так как "у него есть ноги, а в открытом космосе они не нужны". Следовательно, новый робот, который впервые отправится в открытый космос, будет оснащён только "руками".
Пока неизвестно, когда планируется запуск нового робота в открытый космос.
Исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров сообщил, что на смену Фёдору придёт другой робот, проектирование которого уже началось. По словам Дудорова, робот Фёдор "уже свою миссию выполнил, ему там больше делать нечего".
Создатели отмечают, что Фёдор стал непригоден для запуска в космос, так как "у него есть ноги, а в открытом космосе они не нужны". Следовательно, новый робот, который впервые отправится в открытый космос, будет оснащён только "руками".
Пока неизвестно, когда планируется запуск нового робота в открытый космос.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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