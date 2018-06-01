ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Первая авария, в которой участвовало два автомобиля – легковушка и пассажирский автобус – произошла сегодня на Крымском мосту. Об этом инциденте сегодня рассказали в Федеральном казенном учреждении «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань».

Как проинформировали в ФКУ «Тамань», ДТП не понесло жертв. При столкновении автобуса и легкового автомобиля никто не пострадал. Случилось это сегодня днём, на 142-м километре трассы А290, это приблизительно на первом километре моста, если ехать со стороны Тамани. По предварительным данным, легковой автомобиль нарушил ПДД – не рассчитал дистанцию между авто и врезался в автобус. Это первое ДТП с начала открытия моста, которое было 16 дней назад.

При этом мост не перекрывали, движение продолжало осуществляться, инспекторы оформили упрощённый протокол о ДТП.



Однако это не первое нарушение правил дорожного движения на этом мосту. С открытия первыми нарушителями стала группа байкеров. Это было 16 мая – на следующий день после открытия движения по мосту. Тогда колонна байкеров, которые были участниками мотопробега, проезжая по новому Крымскому мосту, решили остановиться и сделать фотографии.

При этом властям города глава байкер-клуба «Ночные волки» пообещал, что мотоциклисты не будут нарушать правила и не станут останавливаться. Но со слов Александра Залдастанова, он просто не смог проследить за всеми участниками пробега.



В управлении федеральных автомобильных дорог «Тамань» уточняют, что наиболее распространённые нарушения на мосту — это превышение скоростного режима и остановки транспорта. Но при этом, по сравнению с первыми днями открытия, фиксируется сокращение количества этих нарушений.

До этого на сайте «Крымский мост» писали, что за первых пять дней самое частое нарушение ПДД – остановка для селфи.