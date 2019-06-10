В авиакомпании S7 сообщили, что самолёт, который летел из Москвы в Казань, прервал взлёт.





Отмечается, что экипаж принял это решение из-за того, что на судне сработал датчик возможного выключения автомата тяги. Это произошло, когда самолёт уже набирал ход по взлётной полосе.





Сейчас воздушное судно вернули на стоянку, а пассажиры вылетят на запасном самолёте.



