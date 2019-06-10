10.06.2019, 23:06
Самолёт S7 прервал взлёт из-за неисправности
ИА «Ореанда-Новости». В авиакомпании S7 сообщили, что самолёт, который летел из Москвы в Казань, прервал взлёт.
Отмечается, что экипаж принял это решение из-за того, что на судне сработал датчик возможного выключения автомата тяги. Это произошло, когда самолёт уже набирал ход по взлётной полосе.
Сейчас воздушное судно вернули на стоянку, а пассажиры вылетят на запасном самолёте.
Отмечается, что экипаж принял это решение из-за того, что на судне сработал датчик возможного выключения автомата тяги. Это произошло, когда самолёт уже набирал ход по взлётной полосе.
Сейчас воздушное судно вернули на стоянку, а пассажиры вылетят на запасном самолёте.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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