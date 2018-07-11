ИА «Ореанда-Новости». В Казани самолет был вынужден совершить экстренную посадку в международном аэропорту города. Это произошло сегодня, 11 июля, в 05:31 по московскому времени.

Как утверждают пресс-службы международного аэропорта «Казань», посадка стала вынужденной мерой по причине плохого самочувствия одного из пассажиров рейса «Уфа - Санкт-Петербург». Женщине стало плохо с сердцем, о чем она сообщила одной из бортпроводниц Аэробуса А319. Сотрудница незамедлительно передала информацию пилоту. Командир экипажа принял решение посадить самолет в аэропорту города Казань для того, чтобы пассажирке была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Ранее стало известно, что первый пилот уведомил о своем намерении диспетчерскую службу аэропорта «Казань», а также попросил о подготовке медицинской службы. Сразу после посадки женщины была госпитализирована в одну из больниц города Казань, Татарстан. О состоянии ее здоровья пока не сообщается.

По словам сотрудников аэропорта города Казань, сам самолет и остальные участники полета находились в полном порядке. Аэробус А319, после дозаправки в Татарстане, с 130 пассажирами на борту уже в 6:20 по московскому времени продолжил движение по маршруту. С небольшой задержкой самолет благополучно приземлился в Санкт-Петербурге.

Напомним, что похожий инцидент произошел 27 мая 2018 года. Самолет, следовавший по маршруту «Чебоксары – Анталья», также был вынужден приземлиться в городе Казань, Татарстан.

В тот раз командир экипажа принял решение о посадке самолета в тот момент, когда ему была передана информация о потере сознания одной из пассажирок рейса. 62-летней женщине стало плохо в ходе полета, о чем были уведомлены сотрудники медицинской службы аэропорта «Казань». Посадка была произведена в 04:58 по московскому времени.

Надо отдать должное сотрудникам специальных служб международного аэропорта Казани. Их быстрая реакция на случившееся и экстренная госпитализация пассажирки позволили оказать ей неотложную медицинскую помощь. Женщина была доставлена в Республиканскую клиническую больницу Министерства здравоохранения республики Татарстан. После прохождения необходимого курса медицинских процедур, пациентка была отправлена на амбулаторное лечение.

Как и в случае от 11 июля 2018 года, самолет после дозаправки в Казани, после полуторачасовой задержки в аэропорту смог продолжить движение по маршруту «Чебоксары – Анталья».