ИА «Ореанда-Новости» Ан-2 упал на жилой дом в станице Ново - Щедринская 16 июля в 8.00. В итоге четыре тысячи человек остались без электричества.

В результате крушения пострадали пилот самолёта и трое жильцов дома. Пилот госпитализирован со сломанной ключицей. У остальных нет телесных повреждений, они находятся в шоковом состоянии.

В настоящий момент Южное следственное управление на транспорте СК РФ и Южная транспортная прокуратура проводят проверки в связи с инцидентом. Как сообщают СМИ к этому часу, самолёт упал, вероятно, в результате ошибки пилота.

Как заявили власти Чеченской республики, пострадавший в результате крушения дом будет восстановлен.





