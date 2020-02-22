ИА «Ореанда-Новости» . Пресс-служба украинской железной дороги опубликовала список самых прибыльных маршрутов для граждан страны. По сообщению издания «Украинские новости», первое место по прибыльности по международному направлению для "Укрзализныци" в прошлом году стал поезд, следующий из Киева в столицу России.

Прибыль от поезда, который соединяет столицы двух стран, выросла до 380 миллионов рублей. В общей сложности по данному направлению было продано 235,5 тысяч мест из 339,4.

Также среди наиболее прибыльных маршрутов оказался железнодорожный поезд, следующий по маршруту Криво Рог – Москва, а третье место занял маршрут из Одессы в российскую столицу.

В список самых убыточных маршрутов попал поезд в Москву из Хмельницкого.