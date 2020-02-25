ИА «Ореанда-Новости». По сообщению ТАСС, в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали семь человек. Двоё из них дети. Авария произошла во вторник, 25 февраля, около трёх часов дня на региональной трассе в Удмуртии.

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла в районе деревни Митрошино Сарапульского района. Всем семь пострадавших, получивших многочисленные травмы, в том числе двое детей переданы сотрудниками скорой помощи и доставлены в больницу для дальнейшего осмотра. Погибших нет.

Сейчас на месте работают специалисты. Проходят работы по устранению последствий ДТП.

Причины и дополнительные обстоятельства аварии пока неизвестны.