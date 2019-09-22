На транспортные средства установили ограничители максимальной скорости движения.

С водителями школьных автобусов был проведён соответствующий инструктаж. По словам губернатора Пензенской области Ивана Белозёрцева, обучение и предупреждение являются важными мероприятиями по снижению и полной ликвидации дорожно-транспортных происшествий по вине человека. По информации, предоставленной заместителем начальника управления развития общего образования министерства образования Пензенской области Михаилом Хромовым, все технические оснащения автобусов будут малоэффективны, если водители не знают основных правил инструктажа. Перед началом нового учебного года каждый год сотрудники ГИБДД проводят обучение с водителями школьных автобусов.

Что касается новшеств в конструкции школьных автобусов, то она снабжена рядом ограничителей. Так, к примеру, водитель не сможет вести транспортное средство выше допустимой скорости – сработает ограничитель. Невозможно начать движение автобуса, если его дверь осталась открытой. Установленные проблесковые маячки предупредят других участников дорожного движения о том, что в автобусе находятся дети. Все эти меры направлены на обеспечение максимальной безопасности школьников во время движения автобуса.

Кроме того, в пресс-службе министерства образования Пензенской области заявили, что осуществление перевозок проводится исключительно при обязательном наличии необходимых документов.