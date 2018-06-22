ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Уже с осени в Москве могут заработать камеры, которые будут фиксировать наличие у транспортного средства страховки. Если полисов ОСАГО не обнаружится у проезжающих под камерой автомобилей, то этим автовладельцам придут на адрес регистрации так называемые «письма счастья».

К сентябрю планируют наладить фото- и видеофиксацию на наличие ОСАГО. Об этом уведомили в Российском союзе автостраховщиков 22 июня в ходе проведения семинара по страхованию для СМИ.

Как только режим наладят в Москве, это достаточно быстро могут ввести и в регионах. В регионах проверка будет идентична той, которую разрабатывают для столицы. Об этом рассказал представитель РСА Евгений Уфимцев.

Согласно данным Российского союза автостраховщиков, страхового полиса на автомобили нет от двух до четырёх миллионов автовладельцев.

Когда система пройдёт тестовый режим и начнёт действовать в полной мере, водителям с письмами начнут приходить штрафы. За один день езды без ОСАГО штраф выпишут 800 рублей. Если на следующий день камера вновь зафиксирует этот же автомобиль без ОСАГО, штраф придёт ещё раз, так может продолжаться изо дня в день, если авто будет проезжать под камерами.

Однако первые три месяца работы камер, штраф выписывать не будут. Это будут лишь предупреждающие письма, чтобы автомобилист мог, в случае ошибки, обратиться в страховую компанию и уточнить правильность внесения данных в базу. Со слов Евгения Уфимцева, ГИБДД настаивает, чтобы штрафы начали выписывать сразу.

Проверка наличия полиса будет осуществляться по двум базам – РСА и ГИБДД. Проверять будут в два этапа. После первичной проверки, в случае отсутствия ОСАГО, перед выписыванием штрафа проверят ещё раз, чтобы исключить ошибки. Наличие полиса уже сейчас можно проверить на сайте РСА. Если штраф пришёл ошибочно, следует обращаться в ГИБДД.

Второй регион, где планируется ввести такую систему – Татарстан.



