ИА «Ореанда-Новости». В Казахстане попал на конвейер пикап JAC T6, предназначенный для российского рынка. Продажи китайского автомобильного бренда в России начнутся 1 сентября.

Модельный ряд двигателя автомобиля будет представлен двумя турбомоторными двигателями. Бензин будет производить мощность 177 л.с., а дизельная силовая установка имеет возврат 136 «лошадей». Оба двигателя соединены с механической коробкой передач в "6 шагов""". Автомобиль может похвастаться полным приводом. Интересно, какой дорожный просвет у бензиновой версии на 18 мм длиннее, чем у дизельной - 216 мм и 198 мм.

Все модификации пикапа JAC T6 получили: две функции фронтальных подушек безопасности ABS и EBD, задние датчики парковки, электрорегулировка зеркал и окон, климат-контроль, многофункциональный руль и стереосистема. В вариациях Full Extra также есть отделка кожей, развлекательный комплекс с сенсорным экраном, камера заднего вида, бесключевой доступ в салон, помощники HHC и TCS с возможностью контроля давления в шинах.