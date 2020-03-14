ИА «Ореанда-Новости» . Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло во Владимирской области на трассе Кольчугино-Киржач. Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом, следующим из Кинешмы в российскую столицу поздней ночью в субботу, 14 марта. Об инциденте сообщила пресс-служба регионального МВД.

Поезд и автомобиль «Hyundai Solaris» столкнулись на железнодорожном переезде. В результате аварии водитель машины и его 29-летний пассажир скончались на месте. Трое несовершеннолетних были госпитализированы в медицинское учреждение.

В настоящее время ведомство устанавливает все детали происшествия.