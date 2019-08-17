ИА "Ореанда-Новости" Немецкий автомобильный концерн Audi пользуется популярностью среди российского потребителя.

По информации, предоставленной аналитиками агентства под названием «Автостат» в июле на территории Российской Федерации было реализовано 1283 автомобиля Audi. Этот показатель в процентном соотношении превышает показатель прошлого года на одну единицу. Всего за период с января по июль текущего года было продано 8596 автомобилей этой марки. За аналогичный период прошлого года было реализовано чуть больше автомобилей – 8682 единицы.

По информации, предоставленной директором филиала компании «Авилон. Ауди» Ренатой Тюктеевой, пока немецкий автомобильный гигант будет поставлять на российский рынок двигатели типа Q8 и A6, которые возможно приобрести по доступной цене, объём продаж автомобилей этой марки в России останется на прежнем уровне. Выход нового Q3 может немного исправить ситуацию, однако, ждать какого-то грандиозного взлёта продаж не стоит. Кроме того, поставщик автомобилей этой марки снизил с 1 августа текущего года кредитную ставку. Теперь приобрести автомобиль Audi в рамках программы Audi Credit станет ещё доступнее – ставка снижена более чем на три раза. В мире зафиксирован общий спад на приобретение автомобилей, в целом, заключила Рената Тюктеева, а эти обстоятельства помогут держать Audi стабильную строчку в рейтинге приобретаемых россиянами автомобилей.

Напомним, что концерн Audi выпустил недавно электрокар под названием Audi E-Tron. На днях стало известно, что новинка прошла все краш-тесты, получив положительные оценки в каждой категории.