ИА "Ореанда-Новости" Немецкий автомобильный концерн Audi пользуется популярностью среди российского потребителя. Так за прошедший месяц счастливыми обладателями автомобилей этой марки стало свыше одной тысячи покупателей.

По информации, предоставленной аналитиками агентства под названием «Автостат» в июле на территории Российской Федерации было реализовано 1283 автомобиля Audi. Этот показатель в процентном соотношении превышает показатель прошлого года на одну единицу. Всего за период с января по июль текущего года было продано 8596 автомобилей этой марки. За аналогичный период прошлого года было реализовано чуть больше автомобилей – 8682 единицы.

По информации, предоставленной директором филиала компании «Авилон. Ауди» Ренатой Тюктеевой, пока немецкий автомобильный гигант будет поставлять на российский рынок двигатели типа Q8 и A6, которые возможно приобрести по доступной цене, объём продаж автомобилей этой марки в России останется на прежнем уровне. Выход нового Q3 может немного исправить ситуацию, однако, ждать какого-то грандиозного взлёта продаж не стоит. Кроме того, поставщик автомобилей этой марки снизил с 1 августа текущего года кредитную ставку. Теперь приобрести автомобиль Audi в рамках программы Audi Credit станет ещё доступнее – ставка снижена более чем на три раза. В мире зафиксирован общий спад на приобретение автомобилей, в целом, заключила Рената Тюктеева, а эти обстоятельства помогут держать Audi стабильную строчку в рейтинге приобретаемых россиянами автомобилей.

Напомним, что концерн Audi выпустил недавно электрокар под названием Audi E-Tron. На днях стало известно, что новинка прошла все краш-тесты, получив положительные оценки в каждой категории.