ИА "Ореанда-Новости" В аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге представители таможенной службы конфисковали у пассажира почти 40 килограммов красной икры.

Икру мужчина пытался вывезти в Финляндию.

Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, продукт был обёрнут пенопластом и уложен в чемодан.

Житель Екатеринбурга утверждал, что вёз икру в качестве свадебного подарка. Однако закон позволяет вывозить из страны в личных целях не более 5 кг красной икры.

Возбуждено административное производство. Пассажиру может грозить штраф в размере двукратной стоимости икры.

Изъятый продукт в настоящее время хранится на таможенном складе.



Икра лососёвых относится к деликатесам. Беспрепятственно вывезти из РФ можно не более 5 кг красной икры для личных целей. На международных рейсах перевозить икру разрешено исключительно в заводской упаковке.