ИА «Ореанда-Новости» . В обновлении приложения столичного метрополитена добавят возможность привязать карту «Тройка» к номеру мобильного телефона и новому личному кабинету. Об этом сообщает пресс-служба метро Москвы.

В личном кабинете пользователи новой версии приложения «Метро Москвы» смогут следить за балансом своей «Тройки» и переводить денежные средства между картами метрополитена. Функция будет доступна пользователям мобильной операционной системы «Android», но позже появится и на «iOS». Личный кабинет должен облегчить пополнение карты, отслеживание своих поездок и баланса.

Кроме того, новая функция обновлённого приложения позволит отследить статус обращения в метрополитен и поучаствовать в голосованиях о транспорте в российской столице.