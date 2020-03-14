14.03.2020, 11:04
У карты «Тройка» появится личный кабинет в приложении «Метро Москвы»
ИА «Ореанда-Новости». В обновлении приложения столичного метрополитена добавят возможность привязать карту «Тройка» к номеру мобильного телефона и новому личному кабинету. Об этом сообщает пресс-служба метро Москвы.
В личном кабинете пользователи новой версии приложения «Метро Москвы» смогут следить за балансом своей «Тройки» и переводить денежные средства между картами метрополитена. Функция будет доступна пользователям мобильной операционной системы «Android», но позже появится и на «iOS». Личный кабинет должен облегчить пополнение карты, отслеживание своих поездок и баланса.Кроме того, новая функция обновлённого приложения позволит отследить статус обращения в метрополитен и поучаствовать в голосованиях о транспорте в российской столице.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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