ИА «Ореанда-Новости». Пресс-служба Ульяновского автозавода поделилась с пользователями сети изображением одного из концептов внедорожника УАЗ-3151.

Инженеры завода, помимо прочего, планировали существенно переделать архитектуру передней части кузова. Вот только все попытки обновить дизайн (капот, отделка радиатора, крылья) были отвергнуты руководством завода, так как с эстетической точки зрения предыдущая версия осталась самой гармоничной.

Фотографии концепта можно посмотреть на странице Ульяновского автозавода в социальной сети Instagram.

До наших дней сохранилось лишь несколько фотографий прототипа.