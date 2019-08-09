ИА «Ореанда-Новости» На официальной странице «Украэроруха» в Facebook повилось сообщение о том, что украинские диспетчеры дали разрешение на вход российского самолёт в воздушное пространство страны несмотря на действующий запрет.

Авиалайнер российской авиакомпании «Глобус» Boeing-738 совершал рейс из Бари (Италия) в Москву. Пилот, чтобы предотвратить аварийную ситуацию из-за плохих метеоусловий, получил разрешение на использование воздушного пространства Украины. Самолёт находился там в течение 26 минут.

Указывается, что сотрудники диспетчерской службы действовали в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации и решением Совета по безопасности полетов Государственной авиационной службы Украины 2015 года.