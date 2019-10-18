ИА "Ореанда-Новости" Руководство Украинских железных дорог (или «Укрзализныця») приняло решение открыть ещё два зала ожидания для военнослужащих. Новые залы уже начали принимать первых ожидающих пассажиров.

Новые залы ожидания для военных были открыты на железнодорожных узлах, расположенных в таких населённых пунктах как Днепр и Харьков. По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы акционерного общества «Украинские железные дороги», все новые залы ожидания в прошлом были депутатскими комнатами отдыха. В настоящее время на территории уже пяти железнодорожных вокзалов для военных выделены отдельные места для ожидания поезда.

В сообщении пресс-службы также отмечается, что в новых залах можно перекусить – здесь есть специальная комната, отведённая под приём пищи. Здесь есть санитарные узлы, душевые кабинки, из техники – холодильники и телевизоры. Для тех, кто стремится постоянно оставаться на связи предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств и доступ к Всемирной паутине. Комфорт пребывания военнослужащих обеспечен также наличием стиральной машины, гладильной доской с утюгом, сушилкой для белья. Кофеварка и электрический чайник существенным образом скрасят досуг ожидающих своего состава военных.

Для того, чтобы попасть на территорию новых залов ожидания на украинских вокзалах, военному необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и проездной документ на поезд. Пассажиры пригородного железнодорожного сообщения воспользоваться услугами зала ожидания не смогут. В целом, все залы переоборудованы с целью кратковременного пребывания военнослужащих. Напомним, что впервые такой зал был открыт в октябре текущего года в украинской столице. Ещё два зала расположены в Одессе и Львове.