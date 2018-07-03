ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ.Российская железная дорога планирует отказаться от плацкартных вагонов, с 2025 года закупать их перестанут. В компании рассказали, что будет вместо привычных плацкартов.

Вместо плацкартов РЖД введёт новые современные вагоны – это будет многоэтажные вагоны, где появятся душевые кабины и вендинговые аппараты. Вендинговые аппараты – это торговые автоматы, где можно купить кофе, чай, воду, шоколадные батончики и прочие продукты питания.

При этом сообщается, что РЖД намерена плацкартные вагоны, которые отслужили более двенадцати с половиной лет, модернизировать. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на информацию долгосрочного плана развития РЖД до 2025-го года.

Причём, согласно планам, у Федеральной пассажирской компании (дочерней компании РЖД) такие вагоны нового типа могут появиться в 2019 году. Ещё два года назад у ФПК на вагоны-плацкарты приходилось 36 процентов передвижных составов.

Новые вагоны будут выглядеть, как два сцепленных вагона с герметизированным переходом, на такой «сцеп» будет работать один проводник, у него будет своё купе в одном из вагонов пары. В одном из двух вагонов «сцепа», где должно было быть купе второго проводника, установят сервисную зону, где будут находиться вендинговые аппараты или багажная зона. При этом на каждый вагон из пары будет свой туалет, но в одном из них появится душевая кабинка.

В старых вагонах (чей возраст более 12,5 лет) сделают модернизацию. Там обновят оборудование и интерьер, также добавят вендинговые зоны, розетки для зарядки телефонов, ноутбуков и других гаджетов, светодиодные подсветки, сенсорные панели.



С 2020 года пассажиры РЖД могут увидеть новые двухэтажные вагоны, обслуживание в них будет делиться на четыре класса. Так купе на четыре человека можно будет купить по тарифам плацкарта, одноместное купе по тарифу купе и одно- или двухместное купе со своим туалетом по тарифам СВ.

Разница этих новых вагонов также будет заключаться в том, что там будет виброизоляция и звукоизоляция на стенах, спальная полку сделают шире, а в каждом купе появится «климат-контроль» – индивидуальная регулировка температуры.