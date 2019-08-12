ИА «Ореанда-Новости» В международном аэропорту Гонконга отменены все рейсы как на вылет, так и на прилёт. Это связано с тем, что тысячи протестующих оккупировали аэропорт.

Газета South China Morning Post сообщила, что находящимся в воздухе авиалайнерам будет разрешено сесть, а затем до конца дня движение будет прекращено. Гонконгский аэропорт является одним из самых загруженных в мире, он обсуживает около 800 рейсов в сутки. Таким образом, приостановление работы воздушной гавани отразится на десятках тысяч пассажиров.

Администрация аэропорта заявила об отмене рейсов после того, как протестующие заполонили зал вылетов, а другие продолжают сидячую акцию протеста в зале прилетов, которая длится уже на протяжении почти 3 суток. Дороги, ведущие в аэропорт, также перекрыты.

11 августа в результате столкновений между протестующими и полицейскими пострадали около 40 человек с обеих сторон.