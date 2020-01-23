ИА «Ореанда-Новости». Самолёт, помогавший тушить пожары в Австралии, разбился.

Аварийно-спасательная служба сообщила, что самолёт, тушивший неконтролируемые природные пожары в Новом Южном Уэльсе Австралии разбился. В результате крушения погибли три человека. Об этом передала газета Sydney Morning Herald.

Обломки военно-транспортного самолёта были найдены рядом с южным городом Кума. Сообщается, что причина аварии пока остаётся неизвестной.

Пожары в Австралии начались в сентябре прошлого года. Они до сих пор активны и становятся причиной огромного количества погибших среди людей и животных. Ситуация настолько сложная, что из-за дыма некоторые пожары стали недоступны для тушения с воздуха.