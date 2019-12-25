В билетах заявлена просьба к путешествующим на нижних полках разрешать пассажирам, которые купили билеты на верхние места, днём посидеть внизу. Об этом говорится в ролике компании, который предоставлен РИА Новости пресс-службой компании.Два года назад тема прав совершающих поездки на нижних и верхних полках стала одной из главных в СМИ после того, как появились информационные материалы о том, что РЖД дало разрешение купившим билеты на нижние полки не пускать тех, кто приобрел билеты на верхние полки. Тогда "Федеральной пассажирской компанией", которая входит в состав РЖД, было заявлено РИА Новости, что тот, кто совершает поездку на верней полке, может занять на время нижнее лишь после того, как на это даст согласие пассажир с нижней.В описании заявлено о том, что стол общий и пассажир сверху имеет право в дневное время располагаться на нижней полке.