ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба главы комитета Государственной думы по труду и социальной политике Ярослава Нилова сообщила, что в нижнюю палату парламента внесён законопроект об увеличении срока действия льгот при уплате штрафов за нарушение правил дорожного движения до 30 дней.

Ныне установлен 20-дневный срок оплаты штрафа со скидкой. Нилов, являющийся одним из авторов законопроекта, указывает на то, что иногда данный срок «является… недостаточным вследствие несвоевременной доставки почты или иных сбоев в её работе».

Председатель движения «Сильная Россия» Антон Цветков высказался в поддержку данной инициативы. В качестве обоснования её необходимости он привёл тот факт, что в настоящее время существуют проблемы со своевременным уведомлением граждан о начисленных штрафах, что особенно актуально в малых населённых пунктах.