ИА «Ореанда-Новости». В одном из центров мирового автопрома меняются приоритеты: в Германии борьба с изменением климата становится ведущей. Новый опрос Deutschland Trend, проведенный национальным вещателем ARD в преддверии выборов 26 мая в Европарламент, показывает, что 48% респондентов называют глобальное потепление главной проблемой страны.

Как показывает опрос, молодые городские избиратели требуют немедленных правительственных инициатив, направленных на то, чтобы Германия стала страной с нейтральным уровнем выбросов углерода. Молодёжи противостоит старшее поколение немцев из сельской местности, которое поддерживает автомобильную экономику, работающую на угле.

«Молодые люди гораздо больше связаны с цифровизацией», - объясняет директор Центра автомобильных исследований в Дуйсбурге-Эссене Фердинанд Дуденхоффер.«Они предпочитают получить в подарок новейший iPhone, а не автомобиль».

Германия уже взяла на себя обязательство сократить выбросы углерода в следующем году на 40% от уровня 1990 года, на 55% к 2030 году и до 95% в 2050 году. Пока не ясно, сможет ли страна реализовать эти цели. Производство энергии на сегодняшний день является основной причиной выбросов в атмосферу. Германия пообещала свернуть угольные энергетические установки и заменить их возобновляемыми источниками энергии к 2038 году. Но транспорт является основной причиной выбросов. Поэтому сейчас в центре политических и культурных дебатов в Германии вопрос, как заставить немцев отказаться от своих автомобилей?

Автомобили занимают особое место в ВВП Германии. По данным Агентства по торговле и инвестициям страны, в 2017 году в стране были произведены 5,5 млн. легковых автомобилей, в том числе Volkswagen, BMW и Daimler-Benz. В автомобильной промышленности занято более 820 000 человек, и она производит около 20% промышленного производства Германии. Автобан - рай для любящих скорость водителей - пересекает всю страну. Но автомобильная промышленность сильно пострадала, отчасти из-за активизации борьбы с изменениями климата, а также из-за последствий «Дизельгейта», скандала о выбросах 2015 года, который показал, что Volkswagen, как и другие компании, вступил в сговор с целью обойти правила по нормам дизельного топлива. Падение продаж автомобилей в прошлом году чуть не привело Германию к рецессии.