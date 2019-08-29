29.08.2019, 14:34
В ГИБДД предложили ограничить скорость перевозки детей
ИА «Ореанда-Новости» ГИБДД предложила законодательно запретить перевозить детей в машине на высокой скорости.
Об этом 28 августа заявил глава ГИБДД Михаил Черников. Он добавил, что большинство ДТП, в которых пострадали дети, связано с тем, что взрослые нарушали ПДД. В 2019 году за подобные нарушения при перевозке детей были оштрафованы 397 556 россиян.
Черников предложил установить максимальную скорость для водителей авто с детьми в салоне до 20 километров в час.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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