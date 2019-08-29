ИА «Ореанда-Новости» ГИБДД предложила законодательно запретить перевозить детей в машине на высокой скорости.

Об этом 28 августа заявил глава ГИБДД Михаил Черников. Он добавил, что большинство ДТП, в которых пострадали дети, связано с тем, что взрослые нарушали ПДД. В 2019 году за подобные нарушения при перевозке детей были оштрафованы 397 556 россиян.

Черников предложил установить максимальную скорость для водителей авто с детьми в салоне до 20 километров в час.