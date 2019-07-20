ИА «Ореанда-Новости» Министерство внутренних дел России сообщило на своём официальном сайте, что самой распространенной причиной смертей на дорогах является выезд на встречную полосу движения.

Сотрудники ГИБДД полагают, что решать данную проблему следует в первую очередь при посредстве разделения транспортных потоков. Данная позиция закреплена в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и федеральном проекте «Безопасность дорожного движения».

Ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников проинформировал, что самая низкая смертность зафиксирована на платных дорогах, которые хорошо освещены и оборудованы ограждениями. Он также заявил, что в течение последних 10 лет смертность на автодорогах уменьшилась в два раза – с 32 тысяч до 18 тысяч. Черников связывает достигнутые успехи с ужесточением ответственности за некоторые правонарушения, в том числе за употребление спиртного за рулём, а также с внедрением систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.