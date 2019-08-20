ИА «Ореанда-Новости» Депутаты Государственной думы из фракции ЛДПР внесли на рассмотрение проект закона, который в определённых случаях предусматривает освобождение от обязанности уплатить штраф за нарушение Правил дорожного движения.

Предложено дополнить статью 2.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях указанием на обязательность размещения информации о таких штрафах на портале «Госуслуги». По мнению авторов инициативы, если подобные сведения не размещены там в течение 10 дней с момента совершения нарушения, штраф должен быть аннулирован. Парламентарии обращают внимание на то, что зачастую водители получают уведомления о штрафах, назначенных ещё несколько лет назад, при этом на портале «Госуслуги» никаких данных нет.