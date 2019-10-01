ИА «Ореанда-Новости» Теа Закарадзе, заместитель генерального менеджера компании TAV-Georgia, которая управляет международными аэропортами Тбилиси и Батуми, заявила, что в настоящее время объём пассажиропотока достиг рекордно низкого уровня за 10-летний период.

По её словам, в сентябре 2019 года в аэропорту Тбилиси сокращение составило 17 %, в аэропорту Батуми – 12 %.Месяцем ранее в батумской воздушной гавани данный показатель достиг 20 %.

Закарадзе признала, что сокращение туристического потока связано в первую очередь с приостановлением прямого авиасообщения с российскими территориями. Топ-менеджер выразила надежду на то, что в следующем году ситуация изменится в лучшую сторону.

Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил о поддержке мер, направленных на улучшение отношений с Москвой, в частности на возобновление полётов между странами.