ИА «Ореанда-Новости» Китайская академия технологий ракет-носителей разработала новый метод с применением двух новых изоляционных материалов, которые дают возможность сэкономить расход топлива и значительно увеличить время нахождения аппаратов на орбите.

Информационное агентство «Синьхуа» назвало это прорывом в исследовании дальнего космоса. Указывается, что благодаря применению новой технологии криогенные реактивные двигатели смогут «удерживать ракету на орбите до 30 суток вместо нескольких часов». При этом уровень экологичности полётов также повышается.

Член группы исследователей Чжан Шаохуа описал новацию следующим образом: сейчас ракеты, при экстремально низких температурах теряют много топлива вследствие его испарения, между тем как один из разработанных материалов улучшает полезные характеристики изоляции более чем на 50 %, второй – на 18 % эффективнее, чем существующие аналоги.